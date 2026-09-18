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Dünya
The Guardian 18.09.2026 06:57

Kanada Başbakanı Carney’den AB’ye ortak üyelik teklifine destek

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada’ya sunduğu ilk "ortak üye" olma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı "komik" olarak nitelemesine ve olası yaptırım tehditlerine yanıt vererek İki taraf arasındaki derin iş birliğinin egemenliği koruyacağını vurguladı.

Kanada Başbakanı Carney’den AB’ye ortak üyelik teklifine destek

Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Carney, kamuoyu araştırmalarının Kanada halkının ezici bir çoğunlukla AB ile daha yakın ilişkileri desteklediğini gösterdiğini söyledi.

Carney, Kritik mineraller, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi alanlarda stratejik iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Trump’tan gümrük vergisi tehdidi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ikili ilişkileri en üst seviyeye çıkarma çağrısının ardından ABD Başkanı Donald Trump, planın hayata geçirilmesi halinde Avrupa’ya çok ağır gümrük vergileri uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Trump’ın tehditlerine değinen Carney, Kanadalıların kimsenin kendilerine dikte yapmasına izin vermeyeceğini ve uluslararası anlaşmaları kendi iradeleriyle yapacaklarını ifade etti. Carney, AB ile kurulacak ittifakın diğer demokrasiler için bir rehber olacağını kaydetti.

Öğrencilere yönelik değişim programı önerisi

Geleceğe dönük iş birliği planlarını detaylandıran Carney, tarım dışı ürünlerde ve hizmet sektöründe dijital ticaretin kolaylaştırılmasını önerdi.

Ayrıca gençlerin iki tarafta da çalışmasına, okumasına ve yaşamasına imkan tanıyacak bir değişim programı ile Kanada’nın Erasmus+ programına dahil edilmesini teklif etti.

AB antlaşmalarında henüz resmi bir statüsü bulunmayan "ortak üyelik" kavramı için Carney, isimden ziyade içeriğin önemli olduğunu ve Kanada’nın AB’ye tam üye olma amacı taşımadığını aktardı.

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