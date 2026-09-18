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Dünya
Independent 18.09.2026 06:51

Musk ve Zuckerberg yapay zeka düzenleme planlarını geciktirmek için Trump ile görüştü

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ve Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan temas kurarak yapay zeka sektörüne getirilmesi planlanan yeni kısıtlamalara ilişkin endişelerini iletti.

Musk ve Zuckerberg yapay zeka düzenleme planlarını geciktirmek için Trump ile görüştü

Süreç, Google DeepMind Üst Yöneticisi Demis Hassabis'in 14 Temmuz'da yapay zeka güvenliği için standartlar belirleyecek yeni bir düzenleyici kurul oluşturulması yönündeki teklifiyle başladı.

Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei tarafından da desteklenen bu taslağa, Musk, Zuckerberg ve Huang'ın Oval Ofis'te gerçekleşen özel görüşmelerde karşı çıktığı aktarıldı.

Söz konusu yöneticiler, bu tür bir düzenleyici mekanizmanın gücü belirli şirketlerin elinde toplayacağını ve rekabeti engelleyeceğini savundu.

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Trump: Yapay zeka tehlikesi bir aldatmaca

Görüşmelerin ardından sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya yönelik endişeleri "komplo" ve "aldatmaca" olarak niteledi.

Herhangi bir yavaşlamanın Çin'in yarışta öne geçmesine yol açabileceğini iddia eden Trump, mevcut yasaların yetkili kurumlar için yeterli denetim imkanı sunduğunu kaydetti.

Yapay zekanın tek ihtiyacının güçlü bir yönetim olduğunu belirten Trump, ek kısıtlamaların ABD'nin teknolojik liderliğine zarar vereceğini savundu.

Liderler alternatif yaklaşımlar öneriyor

Düzenleme planlarına karşı çıkan Musk, bağımsız bir kamu kuruluşu yerine önde gelen yapay zeka şirketlerinin yeni modelleri piyasaya sürmeden önce birbirlerini denetlediği bir sistem önerdi.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang ise mevcut yasaların en kötü senaryoları önlemek için yeterli olduğunu belirterek yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

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