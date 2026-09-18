Kraliyet ailesinde Diana krizi: Charles ölümüne sevindi

Diana hakkında kaleme aldığı tartışmalı kitabında Kont Spencer, o dönem İngiltere Veliaht Prensi olan Charles’ın haberi aldıktan sonra adeta bir piyango kazanmış gibi ses çıkardığını iddia etti.

Buckingham Sarayı iddiaları reddetti

Buckingham Sarayı, Kont Spencer’ın kitabında yer alan iddiaların inandırıcılığını reddeden bir açıklama yaptı.

Bir saray sözcüsü, ilke olarak kitaplar hakkında yorum yapmadıklarını ancak kayıp nedeniyle yaşanan kardeş acısının mantığı gölgeleyebileceğini ve hafızayı etkileyebileceğini belirtti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eski basın sekreteri Dickie Arbiter de iddiaları kesin bir dille reddederek Charles’ın o dönemde yıkılmış halde olduğunu ve bu tür ifadelerin onun karakteriyle bağdaşmadığını söyledi.

Evlilik ve sağlık iddiaları gündemde

Kont Spencer, önümüzdeki hafta yayımlanacak kitabının internete sızan özetlerinde, Charles ile Diana’nın 1981 yılındaki düğünlerinin hemen öncesinde Charles’ın Diana’ya kendisini sevmeyerek evlendiğini söylediğini de öne sürdü.

Ayrıca Kont Spencer, kız kardeşinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşadığına ve reddedilme hassasiyeti sendromundan muzdarip olduğuna inandığını, hayatının son yıllarında intiharı düşündüğünü ancak çocuklarına olan sevgisinin onu durdurduğunu ifade etti.