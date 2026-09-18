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Dünya
AA 18.09.2026 07:07

ABD ordusu Avrupa'daki asker sayısını azaltmayı tartışıyor

Pentagon, Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlığının yaklaşık üçte bir oranında azaltılması öngörülüyor.

ABD ordusu Avrupa'daki asker sayısını azaltmayı tartışıyor

Mevcut ve eski ABD'li ile Batılı yetkililere dayandırılan bilgilere göre, çekilecek asker sayısının 40 bine kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

Halihazırda Avrupa'da yaklaşık 80 bin ABD askeri bulunuyor. Konuya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığı ifade ediliyor.

Çekilme planından etkilenecek ülkeler

ABD'nin en fazla askeri konuşlandırdığı ülkeler arasında yer alan Almanya, İtalya ve İspanya'nın bu olası çekilme kararından etkilenmesi bekleniyor.

Söz konusu seçenekler, Pentagon'un Avrupa'daki ABD askeri varlığına ilişkin yürüttüğü altı aylık inceleme kapsamında ele alınıyor.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich'in ilk analizini Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunması planlanıyor.

Değerlendirmenin hava, deniz ve kara kuvvetlerini içeren çeşitli seçeneklerin yanı sıra bazı ABD güçlerinin NATO'nun doğu kanadına doğru yeniden konuşlandırılması ihtimalini de kapsayacağı aktarılıyor.

Savunma Bakanı Hegseth'in nihai öneriyi, ABD Başkanı Donald Trump'a sunulmadan önce 6 Kasım'da alacağı belirtiliyor.

Müttefikler ve kurumlar arası görüş ayrılıkları

Trump yönetimi, ABD'nin askeri kaynaklarını diğer bölgelere odakladığı bu süreçte Avrupa ülkelerinin kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunuyor.

Olası kesintiler, hızlı bir çekilmenin NATO'nun Rusya'yı caydırma yeteneğini etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunan bazı yasa yapıcılar ve Avrupalı hükümetler arasında endişeye yol açıyor.

Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon arasında inceleme sürecine ilişkin görüş ayrılıkları yaşandığı kaydediliyor.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pentagon'un olası büyük ölçekli kesintiler konusunda NATO savunma bakanlarına bilgi vermeye hazırlandığı dönemde sürece müdahale ettiği ifade ediliyor.

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ABD Avrupa Birliği Almanya İtalya İspanya Pentagon
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