Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri fay hatlarını tetiklemiş olabilir

Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Mount Mantap bölgesinde 2008-2025 yılları arasında 1.399 deprem kaydedildi. Araştırmacılar, nükleer patlamaların bölgedeki eski fay hatlarını harekete geçirmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Deprem sayısı ve şiddeti zamanla arttı

Punggye-ri sahasında 2006-2017 yılları arasında 6 yer altı nükleer denemesi gerçekleştirildi. 2017’deki 160 kilotonluk son patlama 6,3 büyüklüğünde bir depreme ve tünel çökmesine yol açmıştı.

Geçmişteki benzer nükleer denemelerde sismik hareketliliğin kısa sürede sona erdiği bilinirken, Mount Mantap çevresinde deprem sıklığının ve şiddetinin yıllar içinde artması bilim insanlarını şaşırttı. Bölgede 2013'e kadar neredeyse hiç deprem kaydı bulunmuyordu.

Eski fay hatları harekete geçti

Güney Kore'deki Pusan Ulusal Üniversitesi'nden Profesör Kwang-Hee Kim liderliğindeki ekip, patlamaların yer kabuğundaki uyuyan fay hatlarını tetiklediğini belirledi.

Dağın dik ve düzensiz yapısının da bu süreci hızlandırmış olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, yeraltı patlamalarının kayalarda çatlaklar oluşturmuş olabileceğini ve bu çatlaklara sızan suların zamanla basıncı artırarak depremleri tetiklemiş olabileceğini belirtiyor.

Nükleer denetimleri zorlaştırabilir

Yer altı nükleer denemelerinin uzun süreli sismik hareketliliği tetiklediğinin anlaşılması, doğal depremler ile nükleer patlamaların ayırt edilmesini zorlaştırarak uluslararası denetim süreçlerini karmaşıklaştırabilir.

Kuzey Kore 2018 yılında uluslararası gazetecilerin gözü önünde tünelleri patlatmış olsa da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ülkenin 2022'den itibaren test sahasındaki tünelleri yeniden işler hale getirmeye başladığını bildirmişti.