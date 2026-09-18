TikTok kurucusu Asya'nın en zengini oldu

Şirketin yaklaşık yüzde 21'ine sahip olan Zhang'ın serveti, BlackRock ve Fidelity'nin yaptığı yeni değerlemelerin ardından sadece bu ay 12 milyar dolar arttı.

Bloomberg'in servetini takip etmeye başladığı 2019 yılında 13 milyar doları bulunan Zhang, varlığını 7 yılda yaklaşık 8 katına çıkardı.

Yapay zeka yatırımları yükselişi tetikledi

ByteDance'in TikTok ve Douyin gibi popüler platformlarından elde ettiği verilerle yapay zeka modellerini eğittiği ve teknoloji alanında büyük adımlar attığı belirtildi.

ABD ile yaşanan erişim engeli krizine ve düzenleyici engellere rağmen şirket, yapay zeka alanındaki yatırımlarını sürdürdü.

Araştırma şirketi Omdia'nın kıdemli analisti Lian Jye Su, Zhang'ın doğru hamleler yaptığını ve yapay zeka yatırımlarını kararlılıkla artırdığını ifade etti.

Yapay zeka servetleri katlıyor

Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, küresel milyarderler listesini de hızla değiştiriyor. Dell Technologies kurucusu Michael Dell, yapay zeka odaklı sunucu gelirlerinin etkisiyle servetini 262 milyar dolara yükselterek dünyanın en zengin 5'inci kişisi oldu. Google kurucu ortağı Larry Page ise yapay zeka modeli Gemini 3'ün duyurulmasının ardından servetini 252 milyar dolara çıkararak geçen yıl Jeff Bezos'u geride bıraktı.