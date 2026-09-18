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Gündem
AA 18.09.2026 10:13

Bakan Şimşek: Borsada ve piyasada yapısal sorun yok

Bakan Şimşek, "Piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi, genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil, borsada ve piyasada yapısal sorun yok" dedi.

Bakan Şimşek: Borsada ve piyasada yapısal sorun yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarına ilişkin yaptığı açıklamada “Dün Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Net bir şekilde, bütün ekonomi otoriteleri bir aradaydık. Bu kurullar piyasalarda sistemik risk oluşmasını engellemeye yönelik sürekli şekilde istişari bir kurul, orada gereken tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar alınıyor. Özetle, piyasalarda dün itibarıyla yaşananlar esas itibarıyla sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok" dedi.

Bakan Şimşek açıklamasında, "Sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındı, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, tedbirler şu aşamada yeterli. Gerekeni yaptık sorunlu alanı karantinaya aldık, tasfiye süreci yapılacak, piyasada güven devam ediyor, piyasanın yüzde 90'ında zaten sorun yoktu" diye konuştu.

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