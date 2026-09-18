Ay'da yüzyılda bir görülecek büyüklükte dev krater keşfedildi

Geçtiğimiz yıl araştırmacıların eski ve yeni uydu görüntülerini karşılaştırmasıyla ortaya çıkan McGetchin kraterinin, 2024 yılının nisan ve mayıs ayları arasında bir asteroit veya kuyruklu yıldız parçasının Ay'a çarpmasıyla oluştuğu tespit edildi.

Yaklaşık 222 metre genişliğinde ve 43 metre derinliğinde olan bu yapı, uzay aracının görev süresi boyunca kaydettiği en büyük yeni krater olma özelliğini taşıyor. Bilim insanları, bu büyüklükte bir çarpışmanın Ay'da ortalama olarak yalnızca yüzyılda bir gerçekleştiğini belirtiyor.

Çarpışmanın çevrede yarattığı büyük değişimler

Araştırmacılar, çarpışmanın etkisinin sadece krater çukuruyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Çevrede geniş bir moloz tabakası oluşurken, yüzeyin termal özelliklerinde de belirgin değişiklikler saptandı.

Gece ölçümlerinde, kraterin çevresinde çevreye göre daha soğuk geniş bir bölge dikkat çekti. Çarpışmanın Ay toprağını dekompakt hale getirerek ısıyı tutma kapasitesini düşüren daha gevşek bir katman oluşturduğu tahmin ediliyor.

Gelecekteki uzay görevleri için önemi

Ay yüzeyindeki kraterlerin çoğu milyonlarca yıllık geçmişe sahipken, McGetchin'in bu kadar taze ve bozulmamış olması bilim dünyası için büyük bir referans noktası oluşturuyor.

Farklı jeolojik yapıların kesiştiği bir konumda yer alması, araştırmacıların çarpışma süreçlerini yakından incelemesini sağlıyor.

Uzmanlar, gelecekteki insanlı veya insansız Ay görevlerinin bu bölgeyi ziyaret ederek yüzey dokusunu ve fırlatılan malzemeleri yerinde incelemesinin, regolit tabakasının ekipmanlar üzerindeki etkilerini anlamak açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.