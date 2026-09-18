İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 175 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izini sürdüklerini, failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmüştür. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir."

"Mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecek"

Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiğinin belirlendiğini aktaran Gürlek, şu bilgileri verdi:

"Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirlenmiştir. Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir."

Bakan Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten kamu görevlilerine teşekkür ederek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.