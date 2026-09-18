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Türkiye
İHA 18.09.2026 11:17

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Yüsra'nın kardeşi de yaşam mücadelesini kaybetti

Eyüpsultan’da 4 gün önce bariyerlere çarparak yanan otobüste 2 kişi hayatın kaybetmişti. Kazada 13 yaşındaki kızı Yüsra’yı kaybeden babanın, ağır yaralı olan 10 yaşındaki kızı Nazlı da 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Yüsra'nın kardeşi de yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 13 Eylül’de Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana gelmişti.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-İstanbul seferini yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış, çarpma sonrası otobüste yangın çıkmıştı.

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Alev topuna dönen otobüste 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 8 kişi ise yakalanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlı Seraç 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ablası da aynı kazada hayatını kaybetmişti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kişiden biri ise Nazlı’nın ablası 13 yaşındaki Yüsra Seraç’tı. 4 gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda kalan ve hayatını kaybeden Nazlı ile birlikte 3 kardeş olan Seraç kardeşlerden sadece 7 yaşındaki Ali Osman Seraç kazadan kurtulabildi.

Ali Osman Seraç’ın hayati tehlikesinin olmadığı hastanede müsaade altında olduğu öğrenildi.

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