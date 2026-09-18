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Dünya
AA 18.09.2026 09:25

Güney Kore'den "Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyeceğiz" açıklaması

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağını ancak denizaşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

Güney Kore'den "Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyeceğiz" açıklaması

Yonhap'ın haberine göre, Lee, düzenlediği basın toplantısında, Hürmüz Boğazı konusunda, "Şunu açıkça belirtelim. Bir çatışmaya karışmaya yol açacak hiçbir asker sevkiyatı yapılmayacaktır. Savaşa girilmeyecek veya savaşa karışılmayacaktır." dedi.

Savaşa karışmamanın bugüne kadar takip ettikleri bir ilke olduğunu vurgulayan Lee, bundan sonra da bunu takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Lee, tıpkı diğer ülkeler gibi Hürmüz Boğazı'nda vatandaşlarını, gemilerini ve ham petrol rotalarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Olası Kuzey Kore - ABD Zirvesi

Lee, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında olası bir zirve hakkındaki soruya ise, “Bu olasılık, kuşkusuz zor olsa da göz ardı edilemez” yanıtını verdi ve bunun ne kadar olası olduğunu kesin olarak belirleyemediğini söyledi.

"Bu olasılığı gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiği açık." yorumunu yapan Lee, ABD ile Kuzey Kore arasında diyaloğun yeniden başlaması halinde bunun, Kore yarımadasındaki ilişkilerin yanı sıra barış ve istikrarın sağlanması için önemli bir basamak olacağını vurguladı.

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