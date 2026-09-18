Sermaye piyasalarında "manipülasyon" operasyonu: 20 tutuklama

Gürlek, NSosyal hesabından, "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır." başlığıyla paylaşımda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Gürlek, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığını ve son olarak geçen ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapıldığını aktardı.

Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, malvarlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş, kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderilmiştir."

"Haksız kazanç sağlayanlara adli işlem yapılıyor"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatıldığını ve 16 şüphelinin tutuklandığını duyuran Gürlek, "Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri, adli makamlarımızca titizlikle takip edilmektedir. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlemiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"'Ponzi' benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir."