Çok Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.09.2026 08:01

İstanbul'da ünlü isimlere "uyuşturucu" operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen "uyuşturucu" ve "fuhuş" operasyonlarında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyonlarda şu ana kadar aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da ünlü isimlere "uyuşturucu" operasyonu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bugün 18 şüpheli için gözaltına alınmaları, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanımı", "tedariki" ve "fuhuş" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı da yer alıyor.

ETİKETLER
Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Forex dolandırıcılarına operasyon: 174 gözaltı
10:53
İletişim Başkanı Duran: İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekişecek
10:47
Ay'da yüzyılda bir görülecek büyüklükte dev krater keşfedildi
10:40
Temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
10:34
52 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi
10:15
Ankara'daki "yeni nesil suç örgütü" soruşturmasında 44 tutuklama
İhya edilen Edirne Mevlevihanesi yeniden hizmete açılacak
İhya edilen Edirne Mevlevihanesi yeniden hizmete açılacak
FOTO FOKUS
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ