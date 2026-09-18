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Savunma
TRT Haber 18.09.2026 12:20

ASELSAN'dan stratejik yatırım: Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi faaliyete başladı

ASELSAN, savunma sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirme hedefleri doğrultusunda "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi"ni devreye aldı. 56 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen merkez, robotik ve otomasyon kabiliyetleriyle kritik sistemlerin üretim hızını ve kalitesini üst seviyeye taşıyacak.

ASELSAN'dan stratejik yatırım: Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi faaliyete başladı

ASELSAN, savunma sanayiinde artan sipariş hacmini karşılamak ve üretimde yüksek verimlilik sağlamak amacıyla stratejik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 

Toplam 56 milyon ABD doları tutarındaki yatırımla inşa edilen Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi, 17 bin 865 metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni tesisin sağlayacağı kazanımlara ilişkin şu ifadelere yer verildi;

ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda toplam tutarı 56 milyon ABD Doları olan 17.865m² kapalı alana sahip "Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi" devreye alındı. Yeni yatırımımız ile birlikte, Güdüm Sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirildi; teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

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