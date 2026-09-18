Anthropic yapay zeka destekli ilaç çalışmaları için biyoloji laboratuvarı kurdu

San Francisco Körfez Bölgesi'nde kurulan ve biyolojik deneylerin gerçekleştirildiği bu "ıslak laboratuvar", Anthropic'in çalışmalarını yalnızca bilgisayar tabanlı simülasyonlarla sınırlı tutmadığını ortaya koyuyor.

Şirketin yaşam bilimleri başkanı Eric Kauderer-Abrams, biyoloji alanında en nihai testlerin gerçek laboratuvar ortamında yapılması gerektiğini vurgulayarak, sürecin geleneksel biyoteknoloji şirketlerine benzer bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda hem şirket içi tesislerden yararlanılıyor hem de dış ortaklarla işbirliği yapılıyor.

Claude yapay zeka ile robotik otomasyon

Anthropic, geliştirdiği Claude yapay zeka modelinin sınırlı insan müdahalesiyle bilimsel deneyler yürüten robotik üniteleri yönlendirmesini hedefliyor.

Yapay zekanın laboratuvar çalışmalarını otomatikleştirmede henüz çok yeni bir aşamada olduğunu belirten yetkililer, süreçlerin hızlandırılmasında bu teknolojinin büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, güvenlik ve hata payının en aza indirilmesi amacıyla insan gözetiminin ve katılımının kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Nadir hastalıklar ve stratejik yatırımlar

Şirket, ilaç endüstrisinin finansal olarak cazip bulmadığı için ihmal ettiği nadir hastalıklar ve alanlarda klinik öncesi çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz haziran ayında önemli açıklamalarda bulunan Anthropic, Claude Science yazılımını tanıttı, Coefficient Bio'yu satın aldı ve ilaç geliştirme araçlarını güçlendirmek için yönetim kadrosunu genişletti.

Protein ve nükleik asit karakterizasyonu gibi alanlarda uzmanları bünyesine katmaya çalışan şirket, yaşam bilimlerindeki ilerlemeyi katbekat artırmayı hedefliyor.

Büyük hedefler ve risk yönetimi

Yaşam bilimleri alanını en büyük fırsat kapısı olarak gören Anthropic, bir yandan milyarlarca dolarlık yatırımlar ve halka arz hazırlıklarıyla yapay zeka geliştirme kapasitesini artırırken, diğer yandan teknolojinin olası risklerini dengelemeye çalışıyor.

Şirket yöneticileri, ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırırken biyolojik güvenlik sınırlarına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını ve modellerini topluma fayda sağlayacak şekilde geliştirdiklerini ifade ediyor.