Girne'de batan gemiyle ilgili soruşturmada zanlıların gözaltı süresi uzatıldı

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar 4'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Gözaltında bulunan 9 zanlı aleyhinde 7 gün daha gözaltı emri verilirken, ikisinin sağlık sorunları nedeniyle tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verildi.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş mahkemede, soruşturma kapsamında kazayla ilgili bugüne kadar 300'ün üzerinde ifade alındığını, Türkiye ve KKTC'deki birçok kuruma yazı yazıldığını ve haklarında yakalama emri bulunan 5 kişinin hala arandığını belirtti.

Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında yardımcı kaptanın gönüllü olarak ifade verdiğini, bu ifadenin ardından zanlılardan alınan WhatsApp yazışmalarında geminin sol ön kızağının uç kısmında bulunan bir kırığın üstünkörü tamir edildiğine dair fotoğraflar tespit edildiğini söyledi.

Fotoğrafların 17 Haziran tarihli olduğunu belirten Mannaş, söz konusu tamiratın, kaptanın emriyle gemide çalışan bir mürettebat tarafından yapıldığının tespit edildiğini ve tamiratı gösteren fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiğini ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığını aktaran Mannaş, kaza sırasındaki hava durumu hakkında Meteoroloji Dairesinden anlık hava durumu bilgisi alındığını kaydetti.

Haziranda geminin su aldığına dair bir videonun basına yansıdığını hatırlatan Mannaş, bu videonun emare olarak alındığını, videoyu kaydeden şahsın da ifadesinin alındığını bildirdi.

Mannaş, geminin tüm evraklarının da Gazimağusa Limanı'ndan orijinalleri temin edilerek kontrol edildiğini belirtti.

Geminin evraklarının "Tamam" olduğunu ifade eden Mannaş, gemi jurnaline, sistemde oluşan bir arıza sebebiyle ulaşılamadığını söyledi.

Mannaş, gemi jurnalinde acil durum eğitimi kayıtları ve gemi çalışanlarının görev bilgilerinin de kayıtlı olması gerektiğini aktardı.

Geminin 30 Nisan 2024'te Akdeniz Tersanesi'nde tamir gördüğü bilgisini paylaşan Mannaş, tespit edilen fotoğrafla birlikte Akdeniz Tersanesi'ne gidilerek söz konusu kırık hakkında soruşturma yapılacağını vurguladı.

14 aile yakınından DNA örneği alındı

Kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları için 14 aile yakınından DNA örneği alındığını kaydeden Mannaş, tüm örneklerin Türkiye'ye gönderilerek testlerinin sonuçlandırıldığını bildirdi.

Türkiye'den gelen özel donanımlı "Optimus Prime" gemisinin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Mannaş, TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin bölgeden ayrıldığını belirtti.​​​​​​​

2003 kazasına ilişkin raporların tercümesi sürüyor

Mannaş, geminin daha önce geçirdiği kazaya ilişkin 2003 tarihli farklı dillerde hazırlanan raporların tercüman aracılığıyla Türkçeye çevrilmesi işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Gemiye ilişkin Türk Loydu'ndan yazı beklendiğini, geminin bakım ve denetim geçmişine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, geçmiş hasar kayıtlarının araştırıldığını aktaran Mannaş, Limanlar Dairesi'nin yükümlülüğü ile gemiye izin verilmeden önce hangi kriterlerin değerlendirildiği konularındaki araştırmaların da sürdüğünü dile getirdi.

Kazanın teknik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Türkiye'den bilirkişi heyetinin gelmesi için de yazı yazıldığını bildiren Mannaş, geminin kara kutusuna henüz ulaşılamadığını da ifade etti.

Kayıp yakınları tepki gösterdi

Mahkeme dışında bekleyen bazı kayıp yakınları, zanlıların mahkemeye getirilmesi ve götürülmesi esnasında sözlü tepki gösterdi.

Kayıpların fotoğraflarını taşıyarak adalet çağrısı yapan kayıp yakınları, "Yüreğimizi parçaladınız." dedi.

Ne olmuştu?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.