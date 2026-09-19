Adana'da "çöp ev"de yaşayan anne ve 3 çocuğu sıcak yuvaya kavuşturuldu

Ailenin dramına dayanamayan komşuları CİMER’e başvurdu, anne ve üç çocuk sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturuldu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde, bir anne ile ikisi engelli üç çocuğunun "çöp ev" olarak nitelendirilebilecek bir konutta sağlıksız koşullarda yaşadığına konu CİMER başvurusu üzerine yetkililer hızla harekete geçti.

Çocuklar geçici süreyle koruma altına alınırken, temizlenen evde de gerekli tadilat ve ilaçlama işlemleri yapıldı. Eşi 10 yıl önce kanserden vefat eden anne için ise psikososyal destek süreçleri başlatıldı.

Komşularının CİMER’e ilettiği başvuruda, anne ile ikisi engelli üç çocuğunun çöp dolu, hijyen ve sağlık açısından yaşamaya elverişli olmayan bir evde barındıkları, annenin çocuklarıyla yeterince ilgilenmediği, çocukların yeterli ve sağlıklı düzeyde beslenemedikleri, temel bakım ve ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı iddia edildi. Başvurunun Adana Valiliği’ne iletilmesinin ardından yetkililer hızla harekete geçirildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden ekipler, bildirilen adrese giderek incelemelerde bulundu. Yapılan tespitlerde, ikisi farklı düzeylerde otizm tanılı, 2010, 2011 ve 2015 doğumlu 3 çocuğun anneleriyle birlikte yaşadığı evin, "çöp ev" olarak nitelendirilebilecek düzeyde uygun olmayan koşullara sahip olduğu belirlendi.

Evin hijyen koşullarının yetersiz olduğu, banyoda çöp biriktirildiği ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde eşya bulunmadığı tespit edildi. Mevcut yaşam alanının da çocukların sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri açısından uygun olmadığı belirlendi.

Çocuklar geçici süreyle koruma altına alındı

İnceleme raporunun ardından ev boşaltılarak ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için tadilat ve ilaçlama işlemleri yürütüldü. Anne ve çocukları bu süreçte geçici süreyle kadın konukevine yerleştirilerek koruma altına alındı. Çocukların sağlık ve beslenme süreçleri ile yakından ilgilenilen bu süreçte anne de çocuklarıyla iletişimi yönünden gözlemlendi.

Ev çöplerden arındırıldı, ilaçlandı

Bu sırada sağlıklı yaşam koşullarına uygun olmayan ve mülkiyeti ailede bulunan evden çöpler tamamen çıkarıldı. Ev ilaçlandı, boya işlemleri gerçekleştirildi, gerekli tadilat işlemleri yapıldı.

Evde ailenin ihtiyaç duyabileceği eksik eşyalar da yenilendi. Evin çocukların yaşamlarını sürdürebilecek uygun koşullara getirilmesi ardından aile sıcak yuvalarına döndü. Yetkililerin son incelemesinde, evde çocukların yaşamını tehdit edebilecek bir risk bulunmadığı ve ailenin uygun barınma koşulları içerisinde yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

Aile için sosyal destek süreci başlatıldı

Resmi inceleme kapsamında çocukların eğitim durumları ve özel gereksinimleri de değerlendirildi. Babanın 10 yıl önce kanser hastalığı sebebiyle vefat ettiği, çocuklardan ikisinin biri yüzde 80 olmak üzere farklı düzeylerde otizm tanısının bulunduğu, diğer çocuğun ise orta düzeyde özel gereksinim raporunun bulunduğu belirlendi. Özel gereksinimli çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırıldığı kaydedildi.

Anne için psikososyal destek süreçleri başlatıldı

Aileye yönelik destek çalışmaları da bununla sınırlı tutulmadı. Çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasının talep edilmesi, ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlandırılması planlandı.

Ailenin ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyduğunun değerlendirilmesi üzerine Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Adana Büyükşehir Belediyesinden destek talep edildi. Geçici koruma sürecinde gözlemlenen annenin rehberlik yönlendirmelerine istekli olduğunun belirlenmesi üzerine psikolojik ve/veya psikiyatrik destek alması amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ailenin çocukların güvenliği ve sağlıklı yaşam koşullarının devamlılığı kapsamında bir süre daha takip altında tutulacakları bildirildi.