TEKNOFEST 2026’da NSosyal’in geleceğini gençler tasarlıyor

Teknoloji ve inovasyon ekosisteminin buluşma noktası TEKNOFEST, bu yıl sosyal medya teknolojilerinde yeni fikirlerin önünü açacak bir yarışmaya da ev sahipliği yapıyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında, 2N Medya yürütücülüğünde gerçekleştirilen NSosyal İnovasyon Yarışması, geleceğin dijital platformlarını şekillendirecek yenilikçi çözümleri odağına alıyor.

NSosyal uygulaması alanında yenilikçi, uygulanabilir ve kullanıcı odaklı çözümlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmada gençlerden; NSosyal ekosistemine değer katacak yapay zeka destekli sosyal medya çözümleri, kullanıcı deneyimini geliştiren uygulamalar, içerik üretici ekonomisini güçlendiren modeller, dijital refahı artıran teknolojiler ile güvenli ve etik sosyal medya sistemleri geliştirmeleri bekleniyor. Toplumsal fayda sağlayan özgün sosyal medya teknolojileri de yarışmanın kapsamı içinde değerlendiriliyor.

332 takımdan 22’si finale kaldı

NSosyal İnovasyon Yarışması, yalnızca fikir aşamasındaki projeleri değil, teknik yeterlilik ve uygulanabilirlik açısından geliştirilebilecek somut çözümleri de destekliyor.

Yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezuniyetinin üzerinden en fazla üç yıl geçmiş yeni mezunlar katılabiliyor.

Bireysel başvurunun kabul edilmediği yarışmada takımlar en az iki, en fazla beş kişiden oluşuyor. Bir danışmanın da takıma eşlik edebildiği yarışmaya toplam 332 takım ve 1.151 takım üyesi başvurdu.

Değerlendirmeler sonucunda 22 takım, 83 yarışmacıyla finale kalmaya hak kazandı. Finalist takımlar Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Kırgızistan’dan yarışmaya katılıyor. Toplam 14 farklı ilden finale gelen yarışmacıların yaşları ise 16 ile 36 arasında değişiyor.

Sosyal medyanın geleceği üç ana başlıkta şekilleniyor

Yarışmacılar projelerini temel olarak İçerik Ekonomisi, Sosyal Yapay Zeka ve Kullanıcı Katılımı & Arayüz/Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) alanlarında geliştiriyor. Ancak yarışma, bu üç alanla sınırlı tutulmuyor. NSosyal ekosistemine katkı sağlayabilecek farklı ve özgün sosyal medya teknolojileri de değerlendirmeye alınabiliyor.

Bu kapsamda yarışmanın hedefi yalnızca yeni teknolojiler geliştirmek değil; sosyal medya kullanıcılarının deneyimini iyileştiren, içerik üreticilerine yeni fırsatlar sunan, dijital refahı destekleyen ve güvenli, etik ve toplumsal fayda odaklı dijital çözümlerin geliştirilmesine zemin hazırlamak.

Yarışma aynı zamanda Türkiye’nin sosyal medya teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunmayı, nitelikli insan kaynağının desteklenmesini ve geleceğin dijital platformlarını geliştirecek girişimci bireylerin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Projeler teknik yeterlilikten kullanıcı deneyimine uzanan bir süreçte değerlendiriliyor

NSosyal İnovasyon Yarışması’nda değerlendirme süreci, teknik rapor tesliminin ardından prototip ve final sunumlarıyla devam ediyor. Teknik değerlendirmede projelerin teknik yeterliliği, sistem mimarisi, kullanılan yöntem, uygulanabilirlik ve yenilikçilik düzeyi ele alınıyor.

Başarılı takımlar ise mentörlük ve proje geliştirme sürecine alınarak fikirlerini yalnızca teknik açıdan değil, ürün ve kullanıcı deneyimi açısından da geliştirme fırsatı buluyor.

Final değerlendirmesinde projenin yenilikçilik ve özgünlük düzeyi, teknik yeterliliği ve uygulanabilirliği, ele alınan problemi çözme başarısı, kullanıcı deneyimi, prototip kalitesi ve sunum performansı birlikte değerlendiriliyor.

Takımlardan, geliştirdikleri prototipin çözümün temel fonksiyonlarını çalışır biçimde gösterebilmesi ve projenin çalışma mantığını canlı demo üzerinden aktarabilmesi bekleniyor.

Dereceye giren takımlara 250 bin TL’ye varan ödül

Final değerlendirmesinin ardından dereceye giren takımlar toplamda önemli bir ödül havuzundan yararlanacak. Yarışmada birinci olan takım 250 bin TL, ikinci olan takım 150 bin TL, üçüncü olan takım ise 100 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Bunun yanı sıra finalist takımlar arasında En İyi Sunum Ödülü, En Yenilikçi Proje Ödülü ve En İyi Kullanıcı Deneyimi Ödülü de verilecek. Maddi karşılığı bulunmayan bu özel ödüllerle, projelerin yalnızca teknik yönü değil, yenilikçilik, anlatım gücü ve kullanıcıya sunduğu değer de öne çıkarılacak.



NSosyal İnovasyon Yarışması’nın final değerlendirmeleri 20 Eylül’de İstanbul’da Küme Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2026 bünyesinde düzenlenen NSosyal İnovasyon Yarışması, böylece sosyal medya teknolojilerinde yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, dijital dünyanın geleceğine de odaklanan genç fikirleri aynı platformda buluşturacak.