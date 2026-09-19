Kızılhaç'tan Yemen'deki hastanelere 22 tonluk tıbbi malzeme desteği

ICRC, ordu ile Husiler arasında çatışmaların sürdüğü Yemen'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'de azalan stokları yenilemek ve savaşta yaralanan, sayıları giderek artan hastalara müdahale eden hastaneleri desteklemek amacıyla bugün Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sevkiyatın, Yemen genelindeki sağlık tesislerini büyük bir baskı altına sokan şiddetlenen çatışmalara yönelik daha geniş kapsamlı bir acil durum müdahalesinin parçası olduğuna değinilen açıklamada, tıbbi malzemeleri ülke genelindeki öncelikli hastanelere ve sağlık tesislerine dağıtmak için hızla çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC'nin Yemen Delegasyonu Başkanı Christine Cipolla, "Çatışmalardaki son tırmanış, kritik tıbbi malzeme eksikliği ve savaşta yaralanan hasta akınıyla boğuşan hastaneleri kapasitelerinin ötesinde bir yükle karşı karşıya bıraktı." ifadelerini kullandı.

Cipolla, bu acil desteğin, çatışmaların yaşandığı bölgedeki hastanelerin, çaresiz durumdaki kişilere hayat kurtarıcı bakım sağlamaya devam etmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendep'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendep Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.