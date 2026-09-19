Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.09.2026 05:33

Kızılhaç'tan Yemen'deki hastanelere 22 tonluk tıbbi malzeme desteği

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı.

Kızılhaç'tan Yemen'deki hastanelere 22 tonluk tıbbi malzeme desteği

ICRC, ordu ile Husiler arasında çatışmaların sürdüğü Yemen'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'de azalan stokları yenilemek ve savaşta yaralanan, sayıları giderek artan hastalara müdahale eden hastaneleri desteklemek amacıyla bugün Sana'ya 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sevkiyatın, Yemen genelindeki sağlık tesislerini büyük bir baskı altına sokan şiddetlenen çatışmalara yönelik daha geniş kapsamlı bir acil durum müdahalesinin parçası olduğuna değinilen açıklamada, tıbbi malzemeleri ülke genelindeki öncelikli hastanelere ve sağlık tesislerine dağıtmak için hızla çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC'nin Yemen Delegasyonu Başkanı Christine Cipolla, "Çatışmalardaki son tırmanış, kritik tıbbi malzeme eksikliği ve savaşta yaralanan hasta akınıyla boğuşan hastaneleri kapasitelerinin ötesinde bir yükle karşı karşıya bıraktı." ifadelerini kullandı.

Cipolla, bu acil desteğin, çatışmaların yaşandığı bölgedeki hastanelerin, çaresiz durumdaki kişilere hayat kurtarıcı bakım sağlamaya devam etmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendep'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendep Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

ETİKETLER
Yemen İlk Yardım
Sıradaki Haber
Putin: Kiev yönetiminin müzakere etme niyeti yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:47
4 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor
06:31
ABD ile Çin ekonomi heyetleri, Şi'nin ziyareti öncesinde New York'ta bir araya gelecek
04:26
Trabzon'da sağanak etkili oldu
03:29
İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı
02:53
Putin: Kiev yönetiminin müzakere etme niyeti yok
01:43
Bakan Gürlek: Terör örgütünün silah bırakması bizim temel şartımızdır
Bakan Kacır ile Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle buluştu
Bakan Kacır ile Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle buluştu
FOTO FOKUS
Nevşehir'de sele kapılan otomobil köprüye sıkıştı
Nevşehir'de sele kapılan otomobil köprüye sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ