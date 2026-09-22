Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2026 18:46

Filistin: BM toplantılarında halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehir ve kasabaları toplu hapishanelere dönüştürdüğünü belirterek, Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin halkını koruyacak kararlar alması talebinde bulundu.

Filistin: BM toplantılarında halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlal ve saldırılara dikkati çekti.

Tel Aviv yönetiminin şehir, kasaba ve mülteci kamplarını demir kapı ve kontrol noktalarıyla toplu hapishanelere çevirdiğini belirten Şeyh, İsrail'in bu ihlalleri kapsamında Filistinlilere ait yüzlerce dönümlük arazilerde bulunan zeytin ağaçlarını söktüğünü kaydetti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyayı, halkımızı ırkçılıktan ve etnik temizlikten korumak için müdahale etmeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletlerin (BM) şu andaki toplantılarında Filistin halkını koruyacak ve işgalciyi tüm bu uygulamalarından vazgeçirecek kararlar alınmasını talep ediyoruz."

Resmi açıklamaların İsrail tarafından işlenen suçları durdurmadığına dikkati çeken Şeyh, İsrail'i ırkçı uygulamalarından vazgeçirecek caydırıcı adımlar atılması talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Filistin Devleti Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
Mamdani'den Netanyahu'ya: Kimse UCM kararının üstünde olmamalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:16
Türkiye'nin 2040 enerji rotası belli oldu: 300 milyar dolarlık yatırım hamlesi
20:02
ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşması New York'ta imzalandı
19:46
İran, Hürmüz Boğazı'nda "geçiş düzenlemelerine" uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
19:44
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, kriz ihtimaline karşı pirinç ve reçel stokladığını belirtti
19:38
Türkiye ve 3 ülke, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara tepki gösterdi
19:34
BM'de Filistin görüşülürken katil İsrail Gazze'de 2 kişiyi daha katletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden 16'ncı kez dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden 16'ncı kez dünyaya seslendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları New York'ta dev ekranlarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ