Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM hitabı dijital platformlarda küresel ölçekte gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki yıllarda BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitaplarda olduğu gibi bu yılki konuşmasında da küresel adaletsizliklere dikkati çekerek daha âdil bir düzen çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki 16'ncı hitabı, sosyal medya platformlarında da yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, konuşmaya ilişkin paylaşımlarında "Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketlerini kullandı.

Söz konusu etiketlerle yüz binlerce paylaşım yapılırken, paylaşımların toplam görüntülenme sayısı milyarlar seviyesine ulaştı.

"Adaletin Sesi Erdoğan", "#ErdoganTheVoiceOfJustice" ve "Dünya Beşten Büyüktür" etiketleri kısa sürede Türkiye ve dünya gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği kritik mesajları, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında öne çıktı.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabı, farklı ülkelerden kullanıcıların da paylaşımlarıyla dijital platformlarda küresel ölçekte gündem oldu.