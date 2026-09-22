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Dünya
AA 22.09.2026 18:11

Mamdani'den Netanyahu'ya: Kimse UCM kararının üstünde olmamalı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararı olduğuna işaret ederek, "UCM, yasaların ihlali nedeniyle bir kişinin tutuklanmasını uygun görürse, o zaman biz kim oluyoruz da kimsenin bunun üstünde olduğunu söyleyebiliriz?" dedi.

Mamdani'den Netanyahu'ya: Kimse UCM kararının üstünde olmamalı

Mamdani, CNN televizyonuna verdiği röportajda Netanyahu hakkında daha önce yaptığı "savaş suçlusu" nitelemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söyledim ve buna inanıyorum, aynı zamanda Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır." ifadesini kullanan Mamdani, New York Belediye Başkanı olarak UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını uygulama yetkisi olmadığını yineledi.

Lahey Belediye Başkanı ile de bir görüşme yaptığını ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladıklarını aktaran Mamdani, "UCM, yasaların ihlali nedeniyle bir kişinin tutuklanmasını uygun görürse, o zaman biz kim oluyoruz da kimsenin bunun üstünde olduğunu söyleyebiliriz? Bence çok açık bir şekilde herkes bu mahkeme önünde hesap vermelidir." görüşünü paylaştı.

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