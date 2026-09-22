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TRT Haber 22.09.2026 20:28

Yılmaz: Cumhurbaşkanımız Gazze'den yükselen insanlık çığlığını dünyaya duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı." dedi.

Yılmaz: Cumhurbaşkanımız Gazze'den yükselen insanlık çığlığını dünyaya duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitabına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap ettiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze'den yükselen insanlık çığlığını ve Filistin halkının haklı mücadelesini dünyaya duyuran, uluslararası sistemde reform çağrısını güçlü bir şekilde yineleyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu BM kürsüsünden bir kez daha haykırdı. Aziz milletimizin sesi, insanlığın ortak vicdanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi hitabını gururla dinledik. Adaletin sesi Erdoğan."

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Birleşmiş Milletler Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan Gazze
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