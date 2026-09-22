ABD'li doğrudan yatırımcılar New York'ta Türkiye'nin ekonomi yönetimiyle buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 19. Türkiye Yatırım Konferansı, New York’ta başladı.

23 Eylül'e kadar devam edecek organizasyonun ilk gününde Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı, Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye Yatırım Konferansı Akşam Resepsiyonu gerçekleştirildi.

TAİK konferansın ilk programı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katılımlarıyla “Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı oldu.

Toplantıda, eylül ayı başında açıklanan Orta Vadeli Program'ın 3 yıllık yol haritası ve Türkiye'nin yatırım ortamı ile öne çıkan sektörlerdeki fırsatlara yer verildi. TCMB Başkanı Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, kısa vadeli ve çeyreklik dalgalanmaların ötesinde, Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümü, Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği verimlilik artışı ve fiyat istikrarı ile büyüme hedefleri, mali disiplinin dezenflasyon programındaki rolü ve kamu maliyesinin görünümü ele alındı.

Ayrıca, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım ve lojistik bağlantıları ile bölgesel pazarlara erişim imkanları, yeşil ve dijital dönüşüm, ileri imalat, savunma ve havacılık, sağlık-sağlık turizmi, lojistik-ulaştırma ve dijital teknolojiler başta olmak üzere Türkiye’nin yüksek katma değerli yatırımlar açısından sunduğu fırsatlarla ülkemizin savunma sanayindeki atılımıyla müttefiklerimizle büyüyen küresel pazardan daha fazla pay almasının yatırımcılar için önemi ele alındı.

"Zorlu küresel koşullara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü ve dayanıklı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantıda, zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu vurgulayarak, “Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen sağlam temeller var. Sabit sermaye yatırımlarımız kişi başına gelirimize oranla yüksek. Son iki yılda verimlilik artışında da güçlü bir ivme yakaladık. Bu iki unsur, orta vadeli büyüme görünümümüzü destekliyor. Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKM’den çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı” dedi.

Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara değinen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz. Savunma sanayii, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç."

Kacır, New York'ta Amerikalı şirketlerle sanayi ve teknoloji iş birliğini değerlendirdi

İkinci program ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla “Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı” ile devam etti. Toplantıda Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimi ve inovasyonda küresel bir merkez olma potansiyeli değerlendirildi.

Küresel üretim, tedarik zinciri ve ticaret dinamiklerinin dönüştüğü bu dönemde, Türkiye'nin yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, iletişim ve uzay gibi stratejik alanlardaki avantajları ile değer zincirinin farklı halkalarında tamamlayıcı yatırımlar kurma potansiyeli ele alındı.

Toplantıda ayrıca yatırımcılara HIT30 Yatırım Teşvik Programı tanıtıldı.

"Amerikan şirketlerini Türkiye’de bizimle üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yarının teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz. Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya’yı Avrupa’yla buluşturuyor. Amerikan şirketlerini Türkiye’de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz” dedi.

“Sanayi alanında ortak çalışmalar için önemli fırsatlar bulunuyor”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Sanayi ve yüksek teknolojide Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, değer zincirinde yükselmek için net bir yön çiziyor. ABD’nin yapay zeka, yarı iletkenler ve yazılım alanlarındaki öncülüğüyle birlikte değerlendirildiğinde, ortak çalışmalar için önemli fırsatlar bulunuyor. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde önceliğimiz, güven temelinde rekabet etmek ve iş birliği geliştirmek. DEİK olarak 153 ülke bazlı İş Konseyimiz aracılığıyla Türkiye’nin potansiyelini dünyaya tanıtıyor, şirketleri doğru ortaklarla buluşturuyor ve iş dünyası, kamu kurumları ile yatırımcılar arasında köprü kuruyoruz. İş dünyası olarak en temel beklentilerimizden biri öngörülebilirlik. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, geleceğe yönelik net bir yol haritasına sahip olmayı önemsiyoruz” dedi.

“Doğrudan yatırımların Türkiye’ye kazandırılması, önceliklerimiz arasında yer alıyor”

TAİK Başkanı Murat Özyeğin ise, “Türkiye, küresel ve bölgesel ölçekte giderek zorlaşan jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen dezenflasyon sürecindeki kararlılığını ve politika yönünü koruyor. Orta Vadeli Program ve yatırım çerçevesi, ekonomik programın sürekliliğini ve Türkiye ekonomisinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik reform iradesini ortaya koyuyor. Özellikle teknoloji transferi ve nitelikli istihdam sağlayan uzun vadeli doğrudan yatırımların Türkiye’ye kazandırılması, iş dünyamızın önümüzdeki dönemin önemli öncelikleri arasında yer alıyor” dedi.

19. Türkiye Yatırım Konferansı Akşam Resepsiyonu, tarihi New York Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi

Türkiye Yatırım Konferansı Akşam Resepsiyonunu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Türk ve Amerikan iş dünyasından 400’den fazla temsilcinin katılımlarıyla New York’un tarihi yapısı Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen resepsiyonda, Türk ve ABD’li iş dünyasına networking ortamı sunularak, iki ülkeden üst düzey kamu ve iş dünyası temsilcileri arasında yatırım ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.