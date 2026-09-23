Esenyurt'ta oto lastikçide çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçradı

İstanbul Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler iş yerinin bitişiğindeki oto elektrik, lastik ve yedek parça satan 4 iş yeri ile yan tarafındaki 3 katlı yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip yemek fabrikasına sirayet etti.

İtfaiye ekiplerinin 4 farklı noktadan müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, 5 iş yeri ile yemek fabrikasında hasar meydana geldi.