Manisa'da okulun yakınındaki saldırıda yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alandaki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığını, 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, dünkü saldırı yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir."