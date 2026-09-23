Hafif Sağanak Yağışlı 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.09.2026 10:46

Manisa'da okulun yakınındaki saldırıda yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek

Manisa Valiliği, Manisa'da okulun yakınındaki saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 3 öğrencinin ise bilinçlerinin açık olduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği vurgulandı.

Manisa'da okulun yakınındaki saldırıda yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alandaki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmelerinin planlandığını, 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, dünkü saldırı yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir."

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Kastamonu'da köy yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
GAP Havalimanı TEKNOFEST Güneydoğu'ya hazır
11:42
SAYZEK Akademik Tez Programı başvuruları başladı
11:39
Enerjide iki kritik eşik: Finansman ve şebeke kapasitesi
11:37
Japonya, BM Güvenlik Konseyinin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısı yaptı
11:33
Türkiye'de tütün her yıl 100 bin ölüme neden oluyor
11:34
"İsviçre, COP31W'de Türkiye ile 'uzun vadeli' ortaklıklara hazırlanıyor
Bağdat'ın tarihi "Bakırcılar Çarşısı"
Bağdat'ın tarihi "Bakırcılar Çarşısı"
FOTO FOKUS
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
Sinop ormanlarının üstünde masalsı bulut manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ