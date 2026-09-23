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Türkiye
AA 23.09.2026 13:53

Güzellik merkezi adı altında senet dolandırıcılığı: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Güzellik merkezi adı altında senet dolandırıcılığı: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla zanlıların, güzellik merkezi adı altında iletişime geçtikleri kişileri çeşitli hizmetler sunma vaadiyle iş yerlerine davet ettiği, bu kişilerin bilgileri ve rızaları dışında sahte senet düzenledikleri, sonrasında da bu senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli tespit edildi.

Başta İstanbul olmak üzere Konya, Antalya ve Erzurum'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Adreslerde dijital materyaller ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öğrenci olduklarını ve prim aldıklarını söyleyerek mağdurlara yaklaştılar

Öte yandan, şüphelilerin kalabalık ortamlarda broşür dağıtarak mağdurlarla ilk diyalog kurdukları ve dolandırıcılık tuzağına çektikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mağdurlardan Amine Sertkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şüphelilerin öğrenci olduklarını ve prim aldıklarını söyleyerek yaklaştıklarını belirtti.

Sertkaya, "Arkadaşımla Kadıköy'de gezerken, paketlerde kampanya olduğunu söyleyip bizi güzellik merkezlerine götürdüler. Burada evrakları imzaladım. Daha sonra icra takibi için aradılar. Senet imzaladığımı söylediler. Bunun üzerine tekrar temas kurdum. Evrakları bana vereceklerini söylediler. Şikayetçi olduğumu duyunca anlaşmaya çalıştılar. Ben tabii ki bunu kabul etmedim. Sonuna kadar gittim. Böyle bir şeyin olabileceğini düşünmezdim. İnsanların böyle dolandırılabildiklerini bu şekilde öğrendim." ifadelerini kullandı.

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Dolandırıcılık İstanbul Antalya İstihbarat Konya Erzurum
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