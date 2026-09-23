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Türkiye
TRT Haber 23.09.2026 13:38

18 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 18 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

18 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AFP]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman haric), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli yağış beklenen Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce için "sarı"' kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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