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Türkiye
İHA 23.09.2026 14:21

Otobanda hararet yapan aracına şalgam suyu koydu

Adana'dan İstanbul'a aracıyla seyahat eden oto tamir ustası İbrahim Yılmaz, motor suyu bitince yolda kaldı. Yılmaz, hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu motor suyu olarak kullandı.

Otobanda hararet yapan aracına şalgam suyu koydu

İstanbul Büyükçekmece'de oto tamir ustalığı yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, gezmek için gittiği Adana'dan dönerken otobanda aracı bozuldu. Radyatörün su hortumu çıkmasıyla motor suyu boşaldığını gören Yılmaz, çaresiz kalınca hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu motor suyu olarak kullandı.

Yaşanan anları cep telefonu ile de kaydeden Yılmaz, 40 kilometre sonra ilk dinlenme tesisine kadar aracını sorunsuz götürüp motora tekrar antifriz suyu ekledi.

Otobanda hararet yapan aracına şalgam suyu koydu

Yaşanan anları anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Adana tatili dönüşü araçta bir hararet uyarısı verdi. Aracı emniyet şeridine çektim kaputu açtım. Radyatör alt hortumu çıktığını gördüm. Araçta su boşalmıştı. Otobandan geçenlere el kol işareti yaptım kimse durmadı. Adana'dan hediyelik şalgam suyu almıştım. Meşhur Adana şalgam suyunu onu doldurmak zorunda kaldım. İnsanı serinletiyorsa aracı da serinletir dedim. Şalgam suyunu araca doldurduk yaklaşık 40 kilometre dinlenme sonra dinlenme tesisi vardı. Sorunsuz şekilde oraya gittik. Aracın suyunu boşalttık tekrar tekrar içini temizledik. Şalgam suyu motoru da serinletti. Biraz gözümü kararttım açıkçası tesise kadar gitmem lazımdı. Çok olumsuz yorumlar geldi zaten şalgamında içinde su var. İçtiğinde insana zarar vermiyorsa motora da zarar vermez. İstanbul'da yolda kalsam aklıma gelmezdi."

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