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Dünya
AA 23.09.2026 15:41

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda kargo gemisi vuruldu, 2 kişi öldü veya yaralandı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda kargo gemisi vuruldu, 2 kişi öldü veya yaralandı

UKMTO'nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, mürettebattan 2 kişinin öldüğü veya yaralandığı, geminin alev alarak kontrolsüz şekilde sürüklendiği kaydedildi.

Mürettebatın​​​​​​​ tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, henüz herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediği aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

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