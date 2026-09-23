Ankara ve İstanbul'un simge yapılarında Suudi Arabistan Milli Günü'ne özel iletişim çalışması

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü dostluk, karşılıklı saygı ve iş birliğini yansıtan çalışma kapsamında hazırlanan özel içerikler, iki şehrin yüksek görünürlüğe sahip dijital mecralarında kamuoyuyla buluştu.

Ankara’da İletişim Başkanlığı binasının dijital mecraları, Türk Telekom binasının dijital ekranı ve başkentin simge yapılarından Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü’nün 96. yılına özel hazırlanan görsel içeriklere ev sahipliği yaptı.

İstanbul’da ise kutlamaya özel içerikler Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) dijital ekranında yer alırken, Galata Kulesi’nde de özel görsel gösterim gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen çalışma ile Suudi Arabistan Krallığı’nın 23 Eylül Millî Günü kutlanırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dostluk ve dayanışmanın kamusal alandaki görünürlüğünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ankara’dan İstanbul’a uzanan çalışma, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ve ortak geleceğe yönelik iş birliği iradesini görünür kılan özel içeriklerle geniş kitlelere ulaştı.