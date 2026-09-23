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Ekonomi
AA 23.09.2026 15:39

Türkiye'de bu yıl 97-100 bin ton bal üretimi bekleniyor

Türkiye'de 2026 yılı bal üretiminin 97-100 bin ton olması bekleniyor.

Türkiye'de bu yıl 97-100 bin ton bal üretimi bekleniyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılı bal sağım sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde bal hasadının büyük ölçüde tamamlandığını, çam balı üretim bölgelerinde ise sağım sezonunun devam ettiğini aktaran Demir, arıcıların en önemli beklentisinin balın gerçek değerinden pazarlanması olduğunu vurguladı.

Demir, 2026 üretim sezonunun Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şartlarla geçtiğine işaret ederek, "Bölgelerimizde yağışlar ve flora gelişimi üretime olumlu yansırken, bazı bölgelerimizde iklim şartları nedeniyle verim kayıpları yaşandı. Türkiye'de, yaklaşık 9 milyon arılı kovan bulunuyor. 2026 yılı bal üretiminin 97-100 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Kesin tablo, çam balı hasadının tamamlanmasıyla daha net ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Arıcımızın emeği ve balımızın değeri korunmalı"

Arıcının yalnızca bal hasadı döneminde değil, yılın tamamında büyük emek ve maliyetle üretim yaptığını belirten Demir, bir kilogram balın arkasında yalnızca sağım günü olmadığını, koloninin bakımı, beslenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, konaklama, nakliye, işçilik ve giderek artan üretim maliyetlerinin bulunduğuna dikkati çekti. Bu nedenle arıcının ürettiği balın, gerçek değerinin altında fiyatlandırılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Arıcımızın emeği ve balımızın değeri korunmalıdır. 2026 yılı arıcılık desteklerinde yapılan iyileştirmeler önemli. Birlik üyesi arıcılara yönelik temel desteğin kovana 250 liraya, ilave kriterlerle birlikte toplam desteğin kovana 475 liraya kadar yükselmesi örgütlü üretim açısından değerli bir adım. Bizim önceliğimiz, arıcımızın üretimde kalması, emeğinin karşılığını alması ve Türk balının hak ettiği değere ulaşmasıdır. Arıcımız güçlenirse sektörümüz güçlenir, sektörümüz güçlenirse Türkiye arıcılığı daha da ileriye gider."

ETİKETLER
Arıcılık Tarım Üretimi
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