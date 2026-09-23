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Ekonomi
AA 23.09.2026 14:02

Fransa'daki istasyonların yüzde 11'inde en az bir yakıt türünde tedarik sıkıntısı yaşanıyor

Fransa’da, Orta Doğu’daki gerilimin enerji tedarik zincirlerinde yol açtığı kriz nedeniyle akaryakıt fiyatları rekor seviyelere yükselirken, ülke genelindeki benzin istasyonlarının yüzde 11’inde yakıt sorunu bulunuyor.

Fransa'daki istasyonların yüzde 11'inde en az bir yakıt türünde tedarik sıkıntısı yaşanıyor

Fransız hükümetinin çevrim içi erişime açtığı ülkedeki akaryakıt fiyatlarını ve istasyonlardaki güncel durumu gösteren verilere göre, çoğunluğu Fransız petrol şirketi TotalEnergies’ye ait olmak üzere akaryakıt istasyonlarında en az bir yakıt türünde tedarik sorunu yaşanıyor.

Veriler ülke genelindeki istasyonların yüzde 11’inde mazot ya da benzin sıkıntısı olduğunu gösteriyor.

Fransız hükümeti ise ülkede akaryakıt kıtlığı riski bulunmadığını, sorunların dağıtım sıkıntıları ve lojistik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, hafta başında yaptığı açıklamada, en az bir yakıt türünde tedarik sıkıntısı yaşayan istasyonların oranını yüzde 17 olarak duyurmuş ve bu istasyonların yüzde 91’inin TotalEnergies’ye ait olduğunu bildirmişti.

TotalEnergies istasyonlarında benzinin litre fiyatı 1,99 euro, motorinin ise 2,25 euro olarak uygulanırken başkent Paris’te tedarik sorunları nedeniyle istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle stratejik enerji güzergahlarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin sekteye uğraması, enerji piyasalarında krize yol açmış ve akaryakıt fiyatları artmıştı.

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