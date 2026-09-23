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Türkiye
AA 23.09.2026 21:47

İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine operasyon

İstanbul'da düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 374 kilo 650 gram uyuşturucu ile 569 kilo 850 gram katkı maddesi ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu imalathanelerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de uyuşturucu imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce, 6 ikamet ve 1 araca düzenlenen 4 ayrı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 374 kilo 650 gram uyuşturucu, 569 kilo 850 gram katkı maddesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltındaki 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya imalatı yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecek.

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İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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