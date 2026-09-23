Zelenski: Bu kışı Rusya için zorlu hale getirmekten başka seçeneğimiz olmayacak

Zelenskiy, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunun ikinci oturumunda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın dizel yakıt sanayisinin kontrolünü kaybettiği açıklamasına katıldığını belirten Zelenskiy, "Bu savaşı açıkça destekleyen tanıdığım hiç kimse yok. Bir kişi hariç." ifadesini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un destek amacıyla Rusya'ya askeri birlik gönderdiğini ve Kuzey Korelilerin de ağır kayıplar verdiğini hatırlatarak, "Koreliler neden Ukrayna'ya karşı yürütülen bir savaşta hayatlarını versin? Kim Jong-un, onları adeta para birimi gibi kullanıyor ve karşılığında bir şey elde ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın devamlı olarak Polonya ve bazı Baltık ülkelerini tehdit ettiğini dile getiren Zelenskiy, Moskova'nın "Güney Kafkasya ile Orta Asya ülkelerinin egemenliğine hiçbir saygı göstermediğini" savundu.

Zelenskiy, Rusya'nın petrolünün, fabrikalarının veya limanlarının, ülkesinin hedefinde olmadığını kaydederek, Rusya'nın mali kaynaklarının ve üretim kapasitesinin durdurulması gerektiğini ifade etti.

"Rusya, parası olduğu zaman diplomasiye 'hayır' diyor" diye konuşan Zelenskiy, Rusya'nın gelir kaynaklarının hedef olmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

⁠"Kışı Rusya için zorlu hale getirmekten başka seçeneğimiz olmayacak"

Silahlar, savunma ve yaptırımlar hakkında konuştuğu için "Ukrayna'nın sadece savaşa odaklanmış gibi görünüyor olabileceğini" söyleyen Zelenskiy, "Fakat Ukraynalılar bu savaşı kendileri seçmedi. Biz ölmemeyi, ülkemizi ve ailelerimizi yitirmemeyi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kaybetmemeyi seçtik ve kendimizi savunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Volodimir Zelenskiy, insansız hava araçları konusunda pek çok ülkeyle işbirliğini sürdürdüklerini ifade ederek, "Ukraynalılar, bu kışın bizim için çok zor geçebileceğinin farkındalar, ancak buna karşılık bu kışı Rusya için de zorlu hale getirmekten başka seçeneğimiz olmayacak." sözlerini sarf etti.

Gelecek yıl yapay zekanın muharebe alanındaki kararları verebileceğine dair gerçek bir ihtimal olduğunu dile getiren Zelenskiy, bu noktaya gelinmeden önce barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Şi için "Rusya'yı etkileyebilecek biri" değerlendirmesi

Diplomasi ve güce ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenskiy, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bu konuyu ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ilişkin, "Ne yazık ki bugün Amerika'da bulunan ancak burada olmayan Çin lideriyle doğrudan konuşma fırsatımız olmadı. O, Rusya'yı diğer pek çok kişiden çok daha fazla etkileyebilecek bir kişi ve Ukrayna'da barışın sağlanmasını en az bizim kadar arzulamasını istiyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki "en büyük savaş haline geldiğini" vurgulayan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaşı başlatan ve dünyaya yayan sıfır numaralı hasta" diye nitelendirdi.