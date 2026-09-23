AB, Suriye ile ortaklığını "ileri seviyeye" taşımak istiyor

Von der Leyen ve Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, Şara ile New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldiklerini belirtti.

Şara ile görüşmelerinin "iyi" geçtiğini kaydeden von der Leyen ve Costa, AB'nin Suriye'de "zararlı dış müdahalelerden arınmış, barışçıl, istikrarlı ve kapsayıcı" geçiş süreci için "güvenilir ortak" olduğu mesajını verdi.

Von der Leyen ve Costa, Suriye'nin yeniden inşası, mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü için aktif şekilde çalıştıklarını aktararak Suriye'ye daha fazla yatırım yapmayı ve ortaklığı ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.