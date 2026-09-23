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Dünya
AA 23.09.2026 22:23

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Erdoğan ile Trump çok iyi ve etkili iletişim kurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir uyum" olduğunu, iki liderin "çok iyi ve etkili şekilde iletişim" kurduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Erdoğan ile Trump çok iyi ve etkili iletişim kurdu
[Fotograf: AA]

Barrack, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’taki Türkevi önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan ile Trump’ın BM etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemekte yaptıkları kısa görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna Barrack, "Harika, liderler olarak birbirlerine inanılmaz saygı duyuyorlar ama daha da önemlisi aralarında bir uyum var." dedi.

Barrack, Erdoğan ile Trump’ın farklı kültürlerden gelmesine rağmen birbirlerine çok benzediklerini dile getirerek, "Bu yüzden, iki ülke arasında benim için işleri çok kolaylaştırıyorlar, çünkü çok iyi ve etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar." diye konuştu.

Türkiye’nin, işlerin gergin olduğu çok zor anlarda ABD’nin büyük bir dostu olduğunu söyleyen Barrack, "(Böyle zamanlarda) gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız ve Türkiye Amerika'nın büyük bir dostu oldu." ifadelerini kullandı.

Barrack, Erdoğan ile Trump’ın BM haftasında niye ikili görüşme yapmadığı sorusuna da "Bölgedeki bu karışıklık ve hassasiyetin ortasında zaten sık sık görüşüyorlar. Bu yüzden ele alınacak çok fazla yeni konu yoktu. Bu sürekli devam eden bir durum." şeklinde konuştu.

"İki lider birbirleriyle çok iyi anlaşıyor"

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir gelişme olup olmadığı yönündeki soruya Barrack, "Hiç bu kadar iyi olmamıştı. İki lider birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Birbirlerini seviyorlar, bu da gerçekten yardımcı oluyor." yanıtını verdi.

Barrack, iki ülke arasındaki masada bekleyen S-400 ve F-35 meselesi hakkında da Kongrenin bu konuda çalıştığını ancak ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ile Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) düzenlemelerinin zaman aldığını dile getirdi.

Öte yandan, Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Barrack, "NATO'nun ikinci büyük müttefiki. Her türlü bölgesel ittifak için Türkiye’ye son derece güveniyoruz." dedi.

"ABD-İran barışına bence herkes hazır"

Barrack, ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda da her fırsatta diyalog ve iletişime doğru adım attıklarına işaret ederek, "Daha fazla görüşme yapıyoruz ki bu da hepimiz için doğru olan şey." diye konuştu.

"Türkiye bu süreçte çok etkili oldu, her iki tarafla da harika bir ilişkiye sahipler ve kültürü anlıyorlar, bu yüzden umutluyuz. Ama bu bir süreç, sadece bir olay değil." ifadelerini kullanan Barrack​​, savaşı bitirmek için iyimser olmak gerektiğinin altını çizdi.

Barrack, "Başka seçeneğimiz yok. Bence herkes hazır. Bölge hazır. Amerika barışa yardım etmeye hazır." şeklinde konuştu.

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