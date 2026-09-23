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TRT Haber 23.09.2026 22:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2035 iklim hedeflerine güçlü destek vermenizi bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde, "Bilhassa sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2035 iklim hedeflerine güçlü destek vermenizi bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuştu.

Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu söylemiştim. Bu yıl COP 31 Zirvesi'ni 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın, iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte gündeme taşıyacak hazırlıkları yürütüyoruz. 

Nepal'de meydana gelen sel felaketi kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. İklim hedeflerimizi, toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır.

Bilhassa sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı ilerlemelerini beklemek adil değildir. 

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