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Dünya
AA 25.09.2026 12:50

Almanya'da çatışma sırasında olay yerinden kaçan 2 kadın polis memuriyetten ihraç edildi

Almanya'nın Gevelsberg kentinde 2020 yılında yaşanan silahlı çatışma sırasında olay yerini ve vurulan meslektaşlarını terk eden iki kadın polis, görev ihlali nedeniyle memuriyetten ihraç edildi.

Almanya'da çatışma sırasında olay yerinden kaçan 2 kadın polis memuriyetten ihraç edildi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Münster İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, iki polis memuru hakkında en ağır disiplin cezası olan memuriyetten çıkarma kararının verildiği belirtildi.

Mahkemenin kararına göre, iki polisin memuriyet ilişkileri sona erdirildi.

Böylece 32 ve 37 yaşındaki iki kadın artık polis memuru olarak görev yapamayacak ve eyalet memuru statüsünü kaybedecek.

Kararın kesinleşmediği ve tarafların Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunabileceği aktarıldı.

Ceza mahkemesi de mahkum etmişti

Hagen Eyalet Mahkemesinin 2022'deki kararında ise iki polis memuru suçlu bulunmuş ve her biri 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, söz konusu hapis cezalarının infazını şartlı olarak ertelemişti.

Olay

Mayıs 2020’de Gevelsberg’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir trafik kontrolü sırasında silahlı çatışma yaşanmıştı.

İki kadın polis memuru, tesadüfen meslektaşlarının yürüttüğü trafik kontrolüne dahil olmuştu.

Bu sırada bir sürücü aniden tabancasını çekerek trafik polislerine ateş açmıştı.

Olay sırasında 21 el ateş edilmiş, üzerine ateş açılan polis memuru çelik yelek sayesinde olayı yaralı olarak atlatmıştı.

Ancak iki kadın polis memuru, ateş altında kalan meslektaşlarına yardım etmek yerine yanlarından geçen bir aracı durdurarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

İki polisin ayrıca uyarı ateşi açmadığı ve kontrol merkezini daha sonra olay konusunda bilgilendirdiği belirtilmişti.

Olay, polis teşkilatı içinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

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