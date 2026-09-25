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Dünya
AA 25.09.2026 12:56

İsrail'deki ankete göre katil Netanyahu bloğu mecliste 49 sandalyeye geriledi

Seçimlere yaklaşık bir ayın kaldığı İsrail'de yapılan ankete göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğu mecliste 49 sandalyeye geriledi, muhalefet ise sandalye sayısını 55'e yükseltti.

İsrail'deki ankete göre katil Netanyahu bloğu mecliste 49 sandalyeye geriledi

İsrail'in Maariv gazetesinin yayımladığı anket sonuçlarına göre, 27 Ekim'de seçimin yapılacağı ülkede, Netanyahu'nun partisi Likud'un meclisteki sandalye sayısı kademeli bir şekilde düştü.

Likud, 8 Eylül'de yapılan anket sonuçlarına göre 20, 11 Eylül'de yapılan ankette 19 sandalye elde edeceği öngörülürken, son ankette 18 sandalyede kaldı.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinin ise önceki ankete göre sandalye sayısı 1 azalsa da 22 sandalye ile ankette liderliğini korudu.

Netanyahu bloğunun mecliste 49 sandalye gerilediği, "Arap olmayan muhalefetin" ise sandalye sayısını 55'e yükselttiği ankette, hükümete kimin liderlik etmesi gerektiği sorusunda Eisenkot, Netanyahu'ya karşı üstünlüğünü koruyarak yüzde 47 oy alırken, Netanyahu ise yüzde 39'da kaldı.

Önceki ankette Eisenkot yüzde 48, Netanyahu ise yüzde 40 oy almıştı.

Öte yandan, gazetenin 18 Eylül'de yayımladığı anket sonuçlarında Netanyahu bloğu 50 sandalye alırken, muhalefet 54 sandalyede kalmıştı.

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