BM: Çatışmaların yaşandığı Yemen'de son dönemde 134 bin kişi yerinden edildi

Omondi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin Yemen'de süren çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerle ilgili sorusunu yanıtlayan Omondi, "22 Eylül itibarıyla elimizdeki veriler, Yemen içinde yerinden edilmiş 134 bin kişinin olduğunu gösteriyor. Yerinden edilmiş kişilerin en yoğun bulunduğu bölgenin Taiz olduğunu belirtmiştik. Taiz, yerinden edilmiş yaklaşık 75 bin kişiye ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Omondi, Taiz'de kaydedilen bu rakamın, yerinden edilenlerin yüzde 56'sına tekabül ettiğini söyledi.

Cibuti'nin ev sahipliği yaptığı toplam mülteci sayısı 40 bine çıktı

BMMYK Sözcüsü Byun da çatışmaların yaşandığı Yemen'den Cibuti'ye 3 bin 700'den fazla mültecinin geldiğini tespit ettiklerini dile getirdi.

Cibuti'nin çok küçük bir ülke ve sadece 1,2 milyon nüfusa sahip olduğunu belirten Byun, "Cibuti, daha önce de 36 bin mülteciye ev sahipliği yapıyordu ve bunların 4 bini Yemenliydi. Dolayısıyla neredeyse 4 bin kişinin daha eklenmesi, Yemenli mülteci sayısını ikiye katladı. Bu da Cibuti'nin ev sahipliği yaptığı toplam mülteci sayısını 40 bine çıkarıyor." diye konuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuzda şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken Husiler, kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.