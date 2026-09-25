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Dünya
AA 25.09.2026 14:21

İspanya'nın Lleida kentindeki kamuya açık alanlarda burka ve nikap yasağı getirildi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde bulunan Lleida kentindeki kamuya açık alanlarda kadınların yüzlerini örten nikap ve burka giymeleri yasaklandı.

İspanya'nın Lleida kentindeki kamuya açık alanlarda burka ve nikap yasağı getirildi

Lleida Belediye Meclisi, burka veya nikap gibi yüzü tamamen kapatan giysilerin kullanımını yasaklayan "Medeni Davranış ve Birlikte Yaşam" yönetmeliğini kabul etti.

Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) ve Katalonya için Birlik (Junts) partilerinin belediye yönetiminde olduğu Lleida'da kabul edilen yönetmelik kapsamında burka ve nikap yasağına uymayanlara 400 ile 750 avro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

Burka ve nikap kullanımına ilişkin ibadethaneler veya bu tür giysilere izin verilen diğer alanlar istisna kabul edilerek yasak kapsamı dışında bırakıldı.

Belediye Başkanı Felix Larrosa, bu kararın yüzde 9'u Müslüman olan Lleida'da yaşayan Müslüman cemaat önderleriyle istişarelerde bulunularak alındığını savundu.

Burka ve nikap yasağı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin açıklamalarıyla Avrupa'da bir kez daha gündeme gelmişti.

İtalya hükümeti de okullarda burka ve nikap gibi yüzü örten kıyafetlerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeyi bugün onayladı.

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