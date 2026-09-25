Açık 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2026 21:11

"Dünya genelinde 117 milyon insan yerinden edildi"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi.

"Dünya genelinde 117 milyon insan yerinden edildi"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, çatışmalar, şiddet, zulüm ve güvenliklerine yönelik diğer tehditler nedeniyle 117 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirdi.

Salih, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi.

Çatışmalar, şiddet, zulüm ve güvenliklerine yönelik tehditler nedeniyle 117 milyondan fazla insanın yerinden edilmiş durumda olduğunu aktaran Salih, çatışmaların da çoğaldığına dikkati çekti.

Salih, çatışmaların aynı zamanda daha uzun süreli hale geldiğine ve siyasi çözüm bulunamadığına işaret ederek, "Geçici olacağını umdukları bir kriz nedeniyle evlerini terk eden milyonlarca insan, kendilerini yıllarca, hatta bazen nesiller boyunca yerinden edilmiş halde buluyor." ifadesini kullandı.

Bunun sadece insani bir mesele olmadığının altını çizen Salih, "Temel olarak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir meydan okumadır." dedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:32
Milli boksör Emrah Yaşar'dan altın madalya
21:00
Menderes Belediyesine yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı
20:43
DMM, Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin iddiaları yalandı
21:10
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır"
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
21:32
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ