Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2026 19:37

Papa 14. Leo'dan teknolojinin insan için kullanılması çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeni teknolojilerin insana hizmet etmesinin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo'dan teknolojinin insan için kullanılması çağrısı

Fransa ziyareti kapsamında Papa, başkent Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezini ziyaret etti.

Papa, ziyaretinde UNESCO Genel Direktörü Halid el-Anani ile birlikte örgütün bahçesinde barışı temsil eden bir zeytin ağacını suladı.

Burada yaptığı konuşmada, UNESCO'nun adil bir dünya kurmayı sürdürmek için bir araç olduğunu vurgulayan Papa, "Her insan ilk eğitimini aile içinde alır. İnsanoğlu, büyüyen, öğrenen ve hem elleriyle hem zihniyle çalışandır." dedi.

Savaşın insanoğlunun en kötü eseri olduğunu kaydeden Papa, savaşlarda bilimin insanlık dışı olan "yıkma ve öldürme arzusuna" hizmet ettiğini vurguladı.

Papa, yeni teknolojilerin ek bir tahakküm ve adaletsizlik aracına dönüşmemesi çağrısında bulunarak, bu alandaki çalışmaların teknolojilerin insanın hizmetinde olmayı sürdürmesini güvence altına alması gerektiğini dile getirdi.

Asırlardır insanların yaptığı birçok işin makinelere devredildiğine dikkati çeken Papa, "Yapay zeka bu sorunu artırıyor. Bu sistemler, veriler arasında bağ kurabilse de, insan hayatının anlamına dair soruları yanıtlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Papa, uluslararası toplumdan çocukları ve gençleri korumasını isteyerek, "Dijital çağda, (çocukların ve gençlerin) savunmasızlıkları asla bir istismar fırsatına dönüşmemeli." dedi.

"Bu tarihi bir an"

El-Anani de 1980'den bu yana ilk kez bir Papa'nın UNESCO'yu ziyaret ettiğini bildirerek, "Bu tarihi bir an." dedi.

Vatikan'ın 1952'den bu yana UNESCO'da gözlemci üye statüsüne sahip olduğunu hatırlatan El-Anani, "Tüm UNESCO ailesi, dünya genelinde her zaman halkların hizmetinde." diye konuştu.

El-Anani, halklara hizmet eden bir yapay zeka geliştirilmesi ve bu teknolojinin ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlaması beklentisini dile getirdi.

UNESCO Genel Müdürü El-Anani ayrıca, insan zekasının üstünlüğüne inandıklarını belirtti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Fransa Vatikan Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Libya’nın çeşitli kentlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
Libya’nın çeşitli kentlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu
19:29
Trump, Şi'nin ziyaretiyle "muazzam ilerleme" sağlandığını söyledi
19:42
DMM, fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin iddiaları yalanladı
19:27
Nijerya'da bir yılda 7 bin 825 kişi fidye için kaçırıldı
19:21
BM, İsrail yerleşimleriyle bağlantılı 214 şirketi listeledi
19:20
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ