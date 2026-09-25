Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2026 19:27

Trump, Şi'nin ziyaretiyle "muazzam ilerleme" sağlandığını söyledi

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ziyaretiyle "muazzam ilerlemeler" kaydettiklerini belirtti

Trump, Şi'nin ziyaretiyle "muazzam ilerleme" sağlandığını söyledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik." dedi.

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Peng Liyuan'ı Beyaz Saray'da çay partisinde ağırladı.

Şi'nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, görüşmelerde her iki ülke için de son derece olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

ABD Başkanı, "Bu harika iki insanın yaptığı ziyaretten gerçekten büyük keyif aldık. (İlişkilerde) Muazzam ilerlemeler kaydettik. Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik." dedi.

Amerikan çiftçilerinin memnun olacağı bazı somut konuları da ele aldıklarını ifade eden Trump, ziyaretin her iki ülke için de çok verimli bir ziyaret olduğunu vurguladı.

"Bu ilişkinin geleceği daha da parlak olacaktır"

Çin Devlet Başkanı Şi de Trump'ın Beyaz Saray'da "kusursuz" bir şekilde kendilerini ağırlamış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şi, "Her şey en üst düzeyde mükemmellikle gerçekleştirildi, her bir küçük ayrıntıda bile özen gösterildi ve bunun için çok minnettarım." dedi.

Trump ile kendisini "Çin-ABD ilişkileri gemisinin rotasını çizen iki kaptana" benzeten Şi, "Başkan, mayıs ayında Çin'i ziyaret ettiğinde stratejik istikrar temelli yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma vizyonu üzerinde mutabık kalmıştık. Bu sefer, bu vizyona yeni bir boyut daha ekleme konusunda anlaştık. Yani bu ilişkinin saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrar temelli yapıcı bir ilişki olacağı konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

"Bu ilişkinin geleceği daha da parlak olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Şi, 2026'nın kalan kısmında Trump ile iki ayrı zirvede daha bir araya gelme fırsatı olacağını belirtti.

Trump, kasım ayında Çin'de düzenlecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılacağını kaydederken, Şi de aralık ayında Miami'de yapılacak G-20 Zirvesi'nde Trump ile yeniden görüşeceğini bildirdi.

ETİKETLER
ABD Çin Donald Trump
Sıradaki Haber
Nijerya'da bir yılda 7 bin 825 kişi fidye için kaçırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Papa 14. Leo'dan teknolojinin insan için kullanılması çağrısı
19:36
Libya’nın çeşitli kentlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu
19:42
DMM, fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin iddiaları yalanladı
19:27
Nijerya'da bir yılda 7 bin 825 kişi fidye için kaçırıldı
19:21
BM, İsrail yerleşimleriyle bağlantılı 214 şirketi listeledi
19:20
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ