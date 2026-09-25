DMM, fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin iddiaları yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve uluslararası basın mecralarında yer alan "son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve açık bir dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada söz konusu gelişmelerin, Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde olmadığı vurgulanarak, "Aksine, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yoğunlaşan, oldukça kontrollü bir çerçevede yürütülen adli ve idari süreçlerden ibarettir." denildi

İlgili kurumlar tarafından, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemlerin ve usulsüzlüklerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi adına gerekli tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulandığı aktarıldı.

Ayrıca, piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen bu tür spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesinin önem arz ettiğinin altı çizilerek, kamuoyundan yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar edilmesi istendi.