Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.09.2026 19:23

DMM, fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM, fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin iddiaları yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve uluslararası basın mecralarında yer alan "son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve açık bir dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada söz konusu gelişmelerin, Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde olmadığı vurgulanarak, "Aksine, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yoğunlaşan, oldukça kontrollü bir çerçevede yürütülen adli ve idari süreçlerden ibarettir." denildi

İlgili kurumlar tarafından, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemlerin ve usulsüzlüklerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi adına gerekli tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulandığı aktarıldı.

Ayrıca, piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen bu tür spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesinin önem arz ettiğinin altı çizilerek, kamuoyundan yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar edilmesi istendi.

DMM, fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin iddiaları yalanladı

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Papa 14. Leo'dan teknolojinin insan için kullanılması çağrısı
19:36
Libya’nın çeşitli kentlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu
19:29
Trump, Şi'nin ziyaretiyle "muazzam ilerleme" sağlandığını söyledi
19:27
Nijerya'da bir yılda 7 bin 825 kişi fidye için kaçırıldı
19:21
BM, İsrail yerleşimleriyle bağlantılı 214 şirketi listeledi
19:20
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ