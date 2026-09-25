Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2026 19:31

Libya’nın çeşitli kentlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu

Libya’da şiddetli yağışlar ülkenin batısındaki Vizde, Nisme, Şakika, Kuryat, Derac ve Tininay kentlerinde sele neden oldu.

Libya’nın çeşitli kentlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu

Libya Kızılayından yapılan açıklamada, Vizde, Nisme ve Tininay kentlerinin şiddetli yağmurların oluşturduğu sel nedeniyle zor bir gece geçirdiği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin şiddetli yağışların yaşandığı Terhune ve Beni Velid kentlerini bağlayan otoyolda araçları ile mahsur kalanlara güvenlik güçleri ile koordineli olarak destek olduğu kaydedildi.

Ülkenin orta kesimindeki Veddan, Sukne ve Hun kentlerindeki vatandaşların zorunlu durumlar dışında evlerinden çıkmamaları ve su birikintileri ile vadilerden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Sel nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mizde, Nisme, Şakika, Kuryat ve Derac kentlerinde sel sularının bazı mahalle ve evleri bastığını takip ettiklerini belirtti.

Dibeybe açıklamasında, ilgili makamlara, tüm kapasitelerini seferber etmeleri, selden etkilenen bölgelerdeki saha ekiplerini belediyelerle koordinasyon içinde güçlendirmeleri talimatı verdiğini aktardı.

Konunun takibi için ilgili belediye ve yetkililerle sürekli irtibat halinde olduğunu vurgulayan Dibeybe, "İlgili makamlara selden etkilenen bölgelerdeki insanların güvenliğinin sağlanması, ambulans, sağlık ve barınma hizmetleri sunulması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Libya Yağış
Sıradaki Haber
Trump, Şi'nin ziyaretiyle "muazzam ilerleme" sağlandığını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Papa 14. Leo'dan teknolojinin insan için kullanılması çağrısı
19:29
Trump, Şi'nin ziyaretiyle "muazzam ilerleme" sağlandığını söyledi
19:42
DMM, fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin iddiaları yalanladı
19:27
Nijerya'da bir yılda 7 bin 825 kişi fidye için kaçırıldı
19:21
BM, İsrail yerleşimleriyle bağlantılı 214 şirketi listeledi
19:20
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ