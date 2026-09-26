A Milli Futbol Takımımız Fransa'ya mağlup oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız, Fransa'yı ağırladı. Kocaeli'nde oynanan maçın ilk yarısında fileler havalanmadı.

Mbappe, 54. dakikada takımını öne geçirdi. Real Madridli yıldız, 59. dakikada sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.

Milli Takımımızda Uğurcan Çakır, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle "VAR" incelemesinin ardından 87. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Millilerimiz, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Sonraki rakip İtalya

Ay-yıldızlılarımız, Uluslar Ligi'ndeki sıradaki maçında 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek. Mücadele Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Fransa ise aynı gün Belçika deplasmanına gidecek.

Maçtan notlar

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, forvette Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

A Milli Futbol Takımımız, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımımızda Altay Bayındır, Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Aral Şimşir, yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibimizde tedavisi süren Orkun Kökçü'nün yanı sıra Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Adil Demirbağ, Mustafa Eskihellaç ve Bartuğ Elmaz maç kadrosunda yer alamadı.

Milli futbolcularımız ısınmaya, geçen ay yaşamını yitiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Stadyum ekranlarında da Ebubekir Uçar ile birlikte 23 Eylül'de hayatını kaybeden Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender'in fotoğrafları yer aldı.

Melih ilk maçına çıktı

A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosuna ilk kez davet edilen Melih Kabasakal, maç kadrosunda da yer aldı.

Trabzonspor forması giyen Melih, 88. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez milli formayı terletti.

Mert Günok'a forma takdimi

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan kaleci Mert Günok'a karşılaşma öncesinde milli takım forması takdim edildi.

Mert'e, milli takımda giydiği ve tüm takımın imzaladığı 1 numaralı formanın takdimini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

Maça büyük ilgi

A Milli Futbol Takımımızın Kocaeli'de Fransa ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.

Türkiye ile Fransa arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı'nın Hodri Meydan tribününde dev Türk bayrağı açıldı.