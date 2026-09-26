Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST Güneydoğu'da yarışacak

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş yürütücülüğünde düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup), dünyanın en iyi 32 dron pilotu TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da yarışacak.

STM'den yapılan açıklamaya göre, şirket Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 30 Eylül-4 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu'da geliştirdiği savunma teknolojilerini sergileyecek ve ulusal-uluslararası dron yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Şırnak'ta 32 yarışmacıyla başlayan ve Batman'da 24 yarışmacıyla devam eden etapların ardından elemeleri başarıyla geçen 16 pilot, 30 Eylül'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelecek. Şampiyon olan yarışmacı, Türkiye'yi Dünya Drone Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Dünya Drone Şampiyonası heyecanı 1 Ekim'de başlayacak

Dünyanın 32 farklı ülkesinden gelen 32 başarılı dron pilotu, 1 Ekim'de başlayacak Dünya Drone Şampiyonası'nda mücadele verecek.

Dört gün sürecek organizasyonda pilotlar, kendi tasarım ve montajları olan yüksek hızlı FPV dronlarla, bu yıl hareketli kapıların da yer aldığı zorlu parkurda hız, refleks ve kontrol yeteneklerini sınayacak.

Etkinlik kapsamında STM standında, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni MİLGEM'in 5'inci gemisi TCG İstanbul, küçük boyutlu milli denizaltı STM500 ile KARGU ve TOGAN insansız hava araçlarının maketleri ziyaretçilerle buluşacak. Festival boyunca standı ziyaret eden çocuklar "Dijital Hafıza Oyunu" ile savaş gemileri ve İHA'ları eşleştirecek, hayallerindeki araçları çizerek dijital ortamda tasarımlarını gerçeğe dönüştürebilecek. Öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi sayesinde kendilerine uygun mühendislik alanlarını keşfedip, kariyer ve staj fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

"Gençlerin yolculuğuna eşlik etmeyi değerli buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST’in, gençlerin teknoloji üretme heyecanını büyüttüğünü ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin geleceğini şekillendirdiğini belirterek, "TEKNOFEST Mavi Vatan’ın ardından bu kez Güneydoğu’da, Şanlıurfa’da gençlerimizle buluşuyor. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizin aynı heyecanla teknolojiye yönelmesi, hayal kurması ve geleceğin teknolojilerini üretmeye talip olması, tam bağımsız Türk savunma sanayii hedefimizin en büyük güvencesi." değerlendirmesinde bulundu.

STM olarak milli mühendislik gücüyle geliştirilen teknolojileri gençlerle buluştururken yarışmalarla onların yolculuğuna eşlik etmeyi çok değerli bulduklarını vurgulayan Güleryüz, tüm gençleri ve aileleri bu heyecana ortak olmaya davet etti.