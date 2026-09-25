İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, “İran’ın artık ABD’ye güveni yok.” dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan Pezeşkiyan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Pezeşkiyan, görüşme sırasında Guterres’e, “İran müzakere masasını terk etmedi. Geçmiş tecrübelere göre, İran’ın artık ABD’ye güveni yok.” dedi.

Ülkesinin bölgede barış ve güvenlik istediğini hatırlatan Pezeşkiyan, “Bu ülke dış baskıların ülkeyi teslim almasına izin vermeyecek.” ifadelerini kullandı.

Guterres ise, söz konusu karmaşık koşullarda siyasi ve diplomatik çözüm yolu bulma çabalarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.